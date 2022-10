பிசிசிஐயில் கங்குலிக்கு “கல்தா”.. அமித்ஷா மகனுக்கு “பவர்” - மோடியிடமே முறையிட்ட மம்தா பானர்ஜி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐயில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்தவருமான சவுரவ் கங்குலியின் தலைவர் பறிக்கப்பட்டு உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கு பிசிசிஐ தலைவராக கடந்த நவம்பர் மாதம் சவுரவ் கங்குலி பதவியேற்றார். செயலாளராக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மகன் ஜெய்ஷா பதவியேற்றனர். இவர்களின் பதவிக்காலம் இன்னும் சில வாரங்களில் நிறைவடைய இருக்கிறது.

2 வது முறையாக இவர்கள் பதவி வகிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் நிலையில் ஜெய்ஷா செயலாளர் பதவியில் தொடர்வார் என்றும், கங்குலி தலைவராக தொடர மாட்டார் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் ஐசிசியில் கங்குலி வகித்த இந்திய பிரதிநிதிக்கான பொறுப்பும் ஜெய்ஷாவிடம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

“தாமரை” குளமான இந்திய கிரிக்கெட்.. பிசிசிஐ, ஐபிஎலில் பாஜகவின்

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee told Prime Minister Narendra Modi that former captain of the Indian cricket team and a native of West Bengal, Sourav Ganguly, has been deprived of his leadership in BCCI