நீங்க டெல்லியில் மணீஷ் சிசோடியாவை தொட்டீங்க.. குஜராத்தில் கெட்டீங்க.. கெஜ்ரிவால் அதிரடி

டெல்லி: மணீஷ் சிசோடியா கைது செய்யப்பட்டால், குஜராத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்று ஆம் ஆத்மி ஆட்சியமைப்பது உறுதி என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சுமார் 62 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனித்து பெரும்பான்மையுடன் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சியைப் பிடித்தது . இதைத் தொடர்ந்து அக்கட்சியின் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் டெல்லியில் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றார்.

ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏக்களை பாஜக தன் பக்கம் இழுத்து வருவதாக தொடர்ந்து புகார் எழுந்து வந்த நிலையில் டெல்லி சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையின் நிரூபிக்க உள்ளதாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

வென்றார் கெஜ்ரிவால்.. டெல்லி சட்டசபையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி.. ஆட்சி தப்பியது

Arvind Kejriwal About Manish Siodia and Gujarat Elections: Delhi chief minister Arvind Kejriwal says If Sisodia gets arrested, then it will be 6%. And if Manish Sisodia is arrested twice, then probably we will be able to form the government in Gujarat.