சிபிஐ இயக்குநர்.. மத்திய அரசு பரிந்துரைந்த 2 பெயர்களை ஏற்க மறுத்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமணா!

டெல்லி: புதிய சிபிஐ இயக்குனர் பதவிக்கு, மத்திய அரசு பரிந்துரைத்த இரண்டு பெயர்களை விதிமுறைகளை காரணம் காட்டி உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா ஏற்க மறுத்து விட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பிப்ரவரி 4ம் தேதியில் இருந்து சிபிஐ இயக்குனர் பதவி காலியாக இருக்கிறது. இயக்குனராக இருந்த ரிஷிகுமார் சுக்லா ஓய்வுபெற்ற பிறகு யாரையும் அந்த பதவிக்கு நியமிக்கவில்லை. அதற்கு, பதிலாக கூடுதல் பொறுப்பாக கூடுதல் இயக்குனர் பிரவீன் சின்ஹா அந்த பதவியை வகித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில்தான் புதிய சிபிஐ இயக்குனரை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி, லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி , உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா ஆகியோர், திங்கள்கிழமையான நேற்று நேற்று ஒன்று கூடி சுமார் 90 நிமிடங்கள் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடி இல்லத்தில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

English summary

Chief justice of India N.V. Ramana reportedly rejected two names cited a rule in a panel meeting chaired by prime minister Narendra Modi to select a new director for the Central bureau of investigation CBI.