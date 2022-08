என்னங்க பண்றீங்க! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தில் டெல்லி டாப்! மத்திய அரசை சாடிய மஹுவா மொய்த்ரா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள 19 மெட்ரோ நகரங்களில் பெண்களுக்கு எதிராக டெல்லியில் தான் அதிகளவில் குற்றங்கள் நடந்து வருகின்றன என தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் கூறியுள்ளது. இதனை குறிப்பிட்டு டெல்லியில் சட்டம்-ஒழுங்கை பராமரிக்கும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் மாநிலங்கள் வாரியாக 2021-2022 நிதியாண்டில் நடந்த குற்றங்கள் தொடர்பான விபரங்களை தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம், தற்கொலை, விபத்து, வன்கொடுமை வழக்குகள் உள்பட பல்வேறு குற்ற சம்பவங்களின் விபரங்கள் மாநிலம் வாரியாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் அச்சுறுத்தப்படுவது ஜனநாயகம் தான்.. நிர்மலா சீதாராமனை கிண்டல் செய்த மஹுவா மொய்த்ரா!

English summary

Among the 19 metro cities in India, Delhi has the highest number of crimes against women, according to the National Crime Archives. Referring to this, Trinamool Congress MP Mahua Moitra criticized the Union Home Ministry for maintaining law and order in Delhi.