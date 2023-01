ஒடிபி கூட கேட்கவில்லையாம்..புது யுக்தியில் வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் அபேஸ் செய்யும் கும்பல்..உஷார்

Delhi

டெல்லி: ஆதார் எண் அப்டேட் செய்கிறோம் ஓடிபி கொடுங்கள் என தொலைபேசியில் அழைத்து பணத்தை திருடும் சம்பவங்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் அதிகரித்து வந்த நிலையில், தற்போது ஒடிபி எண்ணே இல்லாமல் வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து பணம் திருடப்பட்ட சம்பவம் வங்கி பயனர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளது.

தற்போதைய நவீன யுகத்தில் பணப்பரிமாற்றங்கள் அதிக அளவில் டிஜிட்டல் முறையிலேயே நடக்கிறது. பணத்தை ரொக்கமாக கொண்டு செல்வதை விட இதுபோன்ற வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து நேரடியாக பரிமாற்றம் செய்வது பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் என்று ஆரம்பத்தில் நம்பப்பட்டது.

ஆனால், தற்போது அதிகரித்து வரும் சைபர் குற்றங்களை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் அசந்தால் கூட நமது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து நமக்கே தெரியாமல் பணத்தை திருடி விடுகின்றனர்.

