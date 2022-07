27 ராஜ்ய சபா எம்.பிக்கள் பதவியேற்பு.. தமிழகத்தில் இருந்து ஒருவர்.. சி.வி.சண்முகம் இன்று மிஸ்ஸிங்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : சமீபத்தில் மாநிலங்களவை எம்.பிக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 57 உறுப்பினர்களில் 27 பேர், இன்று அரசியலமைப்பு சாசனப்படி முறையாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

27 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவைத் தலைவரும் துணை குடியரசுத் தலைவருமான வெங்கையா நாயுடு முன்னிலையில் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அதிமுக எம்.பி ஆர்.தர்மர் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். சி.வி.சண்முகம் இன்று பதவியேற்கவில்லை.

