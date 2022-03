Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: "ராஜசேகரன் நீ இருக்கும் இடத்தை நாங்கள் கண்டுபிடித்துவிட்டோம்" என நித்தியானந்தாவை அவரது சீடர் ஒருவர் வீடியோ மூலம் விமர்சனம் செய்யும் காட்சிகள் வைரலாகி வருகிறது.

விரைவில் கைதாகிறாரா நித்தியானந்தா?.. இருப்பிடத்தை போலீஸிடம் சொல்ல போகும் அமெரிக்க சிஷ்யர்

பெங்களூரில் பாலியல் வழக்கில் சிக்கிய நித்தியானந்தாவை விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு பெங்களூர் நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்பியது. ஆனால் அவரோ ஆஜராகாமல் எங்கோ தப்பி சென்றுவிட்டார்.

இந்த நிலையில் அவர் கைலாசா என்ற நாட்டை உருவாக்கியதாக வீடியோ மூலம் தெரிவித்தார். கைலாசா நாட்டிற்கு தனிக் கொடி, பாஸ்போர்ட், கரன்சி ஆகியவற்றையும் அவர் வெளியிட்டிருந்தார்.

