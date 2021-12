சுகாதார துறை தரவரிசை: தமிழகம் 2ஆம் இடம்.. ஆதிக்கம் செலுத்தும் தென் மாநிலங்கள்.. உ.பி தான் கடைசி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள சுகாதாரத்துறை தரவரிசை பட்டியலில் பெரிய மாநிலங்களுக்கான பிரிவில் தமிழ்நாடு 2ஆம் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், உத்தரப் பிரதேசம் கடைசி இடத்தை பிடித்துள்ளது.

மத்திய அரசின் நிதி ஆயோக் சார்பில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களில் சுகாதார உட்கட்டமைப்பை ஆய்வு செய்து தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டும். 2014 முதல் இந்தப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

இதுவரை 3 கட்ட தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், தற்போது நான்காம் கட்ட தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் தாய் சேய் நலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

ஓமிக்ரான்: நீங்க தப்பிக்கனுமா.. 2 விஷயம் ரொம்ப அவசியம்.. மத்திய நிதி ஆயோக் அறிவுறுத்தல்

English summary

Tamil Nadu and Telangana have emerged as the second in terms of overall health performance among larger states. Kerala holds top place and Uttar pradesh in bottom.