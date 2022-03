"சிரித்து கொண்டே ஏதாவது சொன்னால் குற்றமில்லை.." வெறுப்பு பேச்சு வழக்கில் டெல்லி ஐகோர்ட் பரபர கருத்து

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூருக்கு எதிரான வெறுப்பு பேச்சு தொடர்பான வழக்கில், டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூருக்கு எதிராக வெறுப்பு பேச்சு தொடர்பான வழக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கை டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சந்திர தாரி சிங் விசாரித்து வந்தார்.

இந்த வழக்கின் விசாரணையில் தான் வெறுப்பு பேச்சு தொடர்பாக டெல்லி உயர் மன்றம் முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளது. இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை நீதிமன்றம் ஒத்தி வைத்துள்ளது.

English summary

The Delhi High Court bench says If you're saying something with a smile, then there is no criminality: Delhi High court case against Union Minister Anurag Thakur for “hate speech”.