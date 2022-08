ராகுல் காந்தி சரிபட்டு வரமாட்டார்.. 2024 பிரதமர் வேட்பாளருக்கு 3 பேரின் பெயரை கூறிய அகிலேஷ் யாதவ்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகளின் பிரதமர் வேட்பாளராக நிறுத்த 3 பேரின் பெயர்களை சமாஜ்வாதி கட்சியின் அகிலேஷ் யாதவ் பரிந்துரை செய்துள்ளார். இதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி பெயர் இல்லாதது அக்கட்சியினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் வரும் 2024ம் ஆண்டு மீண்டும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான பணிகளை இப்போது இருந்த அரசியல் கட்சியினர் துவங்கி உள்ளன.

குறிப்பாக பாஜக இந்தியா முழுவதும் பூத் கமிட்டிகளை பலப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தமட்டில் அடுத்தமாதம் ராகுல்காந்தி தலைமையில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை நடைப்பயணம் துவங்கப்பட உள்ளது.

English summary

Samajwadi Party's Akhilesh Yadav has nominated 3 names of opposition parties as prime ministerial candidate against BJP in 2024 parliamentary elections. Congress Party's Rahul Gandhi's name is not in it.