தூக்கான் பறவைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு பென்குயின் இருக்கு.. 13 செகண்டில் கண்டுபிடித்தா நீங்க ஜீனியஸ்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கண்களை குழுப்பும் செய்யும் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படம் ஒன்று இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் தூக்கான் பறவைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு பென்குயின் இருக்கிறது. 13 செகண்டுக்குள் மறைந்திருக்கும் இந்த பென்குயினை கண்டுபிடித்தால் நீங்க ஜீனியஸ் தான்.

சமூக வலைத்தளத்தில் கண்களை குழப்பும் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்கள் எப்போதும் டிரெண்ட் ஆகிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

பார்ப்பவர்களின் கண்களை குழப்பமடையச் செய்து, மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் என்பதால் இது போன்ற ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்கள் இணையத்தில் டிரெண்ட் ஹிட் அடித்து விடுகின்றன.

ஆப்டிகல் இல்யூசன்: படத்தில் ஒளிந்திருக்கும் ஆந்தைகள்.. 9 செகண்ட் தான் டைம்.. கண்டுபிடிச்சா வேற லெவல்!

English summary

Here is an eye-popping optical illusion. In this picture there is a penguin among the birds. You are a genius if you can find the hidden penguin within 13 seconds.