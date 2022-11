ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: "வித்தியாசமான பாண்டா கரடி எங்கே இருக்கு".. 5 செகண்ட் தான் டைம்! கண்டுபிடிங்க பாஸ்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பாண்டா கரடி பொம்மைகள் ஒரேபோல இருப்பது போன்ற ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படம் ஒன்று இங்கே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு பாண்டா கரடி பொம்மை மட்டும் சற்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது. அந்த பாண்டா கரடியை 5 செகண்டுக்குள் நீங்கள் கண்டுபிடித்தால் கில்லாடி தான்.

தற்போதைய நவீன காலத்தில் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் எனப்படும் ஒளியியல் மாயை படங்களும் இணையத்தில் அதிகம் பரவி வருகின்றன.

பலரும் ஓய்வு நேரத்தை இணையத்தில் தான் செலவிடுகின்றனர். அதிலும் ஒருசிலர் ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் கழிக்கும் வகையில் இதுபோன்ற ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்களை பார்க்கின்றனர்.

English summary

Here is an optical illusion picture of panda bear dolls looking alike. But only one panda bear toy is a bit different. if you can find that panda bear in 5 seconds, You are a genius.