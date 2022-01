பெகாசஸ் லேட்டஸ்ட் வெர்சன் இருக்கானு கேளுங்க பிரதமரே 2024ல் தேவைப்படும் - கிண்டலடித்த ப.சிதம்பரம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பெகாசஸ் உளவு செயலி மூலம் இந்தியாவில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் பத்திரிகையாளர்கள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் 2024 பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்பாக பெகாசஸ் ஸ்பைவேரின் அப்கிரேட் வெர்சன் அதாவது மேம்பட்ட பாதிப்பு ஏதும் உள்ளதா என்று இஸ்ரேலிடம் பிரதமர் மோடி கேட்குமாறு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் ட்விட்டரில் கிண்டல் அடித்துள்ளார்.

பெகாசஸ் உளவு மென்பொருள் மூலம் இந்திய அரசியல்வாதிகள், பத்திரிகையாளர்கள், நீதிபதிகள், பல பிரபலங்களின் தொலைபேசிகள் உளவு பார்க்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இது கடந்த சில மாதங்களாக பரபரப்பை ஏற்படுத்திவருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு இஸ்ரேலிடம் இருந்து பெகாசஸ் உளவு மென்பொருளை விலை கொடுத்து வாங்கியதாக அமெரிக்காவின் நியூயார்க் டைம்ஸ் நாளிதழ் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டிருந்தது.

