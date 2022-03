வீர மரணமடைந்த தலைமை தளபதி பிபின் ராவத்துக்கு பத்ம விருது.. குடியரசு தலைவரிடம் பெற்றுக் கொண்ட மகள்கள்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : குன்னூர் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்த முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி பிபின் ராவத்துக்கு பத்ம விபூஷன் விருது அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்திடம் இருந்து அவரது இரு மகள்கள் பெற்றுக்கொண்டனர்.

குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, கல்வி, சமூக சேவை, பொது நிர்வாகம், அறிவியல் - தொழில்நுட்பம், இலக்கியம், விளையாட்டு உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்த சேவை புரிந்தவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்படும்.

இந்தாண்டுக்கான விருதுகள் பெறுவோர் பட்டியலை, மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி அறிவித்தது.

English summary

Bipin Rawat, Commander-in-Chief of the three forces killed in the Coonoor Army helicopter crash, was presented with the Padma Vibhushan while his two daughters received the award from President Ramnath Govind.