மீண்டும் சர்ச்சையில் ஏர் இந்தியா..ட்விட்டரில் பொங்கிய பயணி..கொந்தளித்த நெட்டிசன்கள்..ஏன் தெரியுமா?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: விமானத்தில் பெண் பயணி மீது சிறுநீர் கழிக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்த பேச்சுக்கள் இன்னும் கூட முழுமையாக ஓயாத நிலையில், ஏர் இந்தியா விமானத்தில் வழங்கப்பட்ட உணவில் கல் கிடந்ததாக பெண் பயணி ஒருவர் புகார் தெரிவித்துள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமாக இருந்த ஏர் இந்தியாவை மீண்டும் டாடா குழுமம் கடந்த ஆண்டு தன்வசப்படுத்தியது.

ஏர் இந்தியாவில் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை மேற்கொண்டு பயணிகளை கவரும் வகையில் புதுமைகளை புகுத்தி வந்த ஏர் இந்தியா மீது யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை அடுத்தடுத்து தற்போது சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறது.

English summary

While the talk about the incident of urinating on a female passenger in the flight has not completely subsided, an incident has taken place where a female passenger has complained that there was a stone in the food served on the Air India flight.