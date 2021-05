''கொரோனாவில் இருந்து கிராமங்களை காப்பாற்றணும்''.. கலெக்டர்களுக்கு, பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கிராமங்களில் தொற்று பரவாமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா தொற்றின் 2-வது அலை மக்களின் நிம்மதியை குலைத்து வருகிறது.

ஆறுதல் அளிக்கும் படியாக கடந்த சில தினங்களாக சற்று தினசரி பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது. ஆனால் சில மாநிலங்களில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

English summary

Prime Minister Modi said action should be taken to prevent the spread of the disease in the villages