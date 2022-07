"இந்துக்களுடன் சுருங்கிவிடக் கூடாது!" தென் மாநிலங்களுக்கு ஸ்கெட்ச் போடும் பாஜக! பரபரத்த பிரதமர் மோடி

Delhi

டெல்லி: ஹைதராபாத் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் நடந்த மீட்டிங்கில் பிரதமர் மோடி பேசியது குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது.

பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்றது. அடுத்தாண்டு இறுதியில் தெலங்கானாவுக்குச் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், இது முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

நாட்டில் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் பாஜக அல்லது பாஜக கூட்டணி ஆட்சியில் உள்ளது. அதேநேரம் தென் மாநிலங்களில் இன்னும் கூட பாஜக வீக்காகவே உள்ளது.

Prime Minister Narendra Modi says BJP outreach towards marginalised communities should be expanded and not limited to just Hindus: (ஹைதராபாத் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு) BJP plan for southern states.