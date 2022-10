பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி.. வாழ்த்திய மோடி! இந்தியாவுக்கே பாடம் - குத்திக்காட்டிய ப சிதம்பரம்

Delhi

டெல்லி: பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்க இருக்கும் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனகிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளனர்.

லிஸ் டிரஸ் பதவி விலகலை தொடர்ந்து பிரிட்டன் பிரதமருக்கான போட்டியில் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் முதலிடத்தில் இருந்தார். முன்னாள் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன், நாடாளுமன்ற முன்னவர் பென்னி மார்டாண்டும் போட்டியிட இருந்தனர்.

ஆனால், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு 100க்கும் குறைவாக இருந்த காரணத்தால் போரிஸ் ஜான்சன் மற்றும் பென்னி மார்டாண்ட் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்ததால் ரிஷி சுனக் பிரதமராகும் வாய்ப்பு பிரகாசமாகியுள்ளது.

