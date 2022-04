அசத்தல் வரவேற்பு.. உச்சி குளிர்ந்த இங்கிலாந்து பிரதமர்..! மோடிக்கு நன்றி சொன்ன போரிஸ் ஜான்சன்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார். நேற்று குஜராத் மாநிலம் ஆமதாபாத்தில் இருந்த போரிஸ் ஜான்சன் இன்று டெல்லி சென்றார். டெல்லியில் உள்ள ராஷ்ட்ரபதி பவனில் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தார். இந்த மகிழ்ச்சியான வரவேற்புக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு போரிஸ் ஜான்சன் நன்றி தெரிவித்தார்.

இந்தியா, பிரிட்டன் இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக நேற்று இந்தியா வந்தார். குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்துக்கு சென்ற அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

நேற்று அங்குள்ள காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு சென்று பார்வையிட்டார். மேலும் தொழில்அதிபர்களுடன் கலந்துரையாடினார். இன்று டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து அவர் பேச உள்ளார்.

English summary

Britain Prime Minister Boris Johnson has arrived in India on a two-day visit. Boris Johnson, who was in Ahmedabad, Gujarat yesterday, left for Delhi today. Prime Minister Narendra Modi gave a special welcome to Boris Johnson at the Rashtrapati Bhavan in Delhi. Boris Johnson thanked Prime Minister Narendra Modi for this happy welcome.