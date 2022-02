கவலைப்படாதீங்க.. டிஜிட்டல் கரன்சியை பணமாக மாற்ற முடியும்.. புதிய வாய்ப்புகள் பிறக்கும்.. மோடி பேச்சு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : மத்திய பட்ஜெட் 2022ல் முன்மொழியப்பட்ட டிஜிட்டல் கரன்சி பணமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றும், இது போன்ற டிஜிட்டல் கரன்சிகள் ஃபின்டெக் துறையில் புதிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் 2022 - 2023ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். காகிதமில்லா பட்ஜெட்டாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டை சுமார் 90 நிமிடங்களில் தாக்கல் செய்தார் நிர்மலா

5 ஜி என சொன்ன நிர்மலா சீதாராமன்.. அப்போ பிஎஸ்என்எல்? கோஷமிட்ட எதிர்க்கட்சிகள்!

பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகள் அதில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் 5ஜி தொழில்நுட்பம், தபால் நிலையங்களில் கோர் பேங்கிங் சேவை, டிஜிட்டல் வங்கிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகள் இடம் பெற்றிருந்தது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that the digital currency proposed in the Union Budget 2022 can be converted into cash and that such digital currencies will create new opportunities in the fintech sector.