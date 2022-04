இயேசு கிறிஸ்துவின் துணிச்சலையும் தியாகத்தையும் நினைவுகூருகிறோம்.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி ட்விட்

Delhi

டெல்லி : இன்று புனித வெள்ளியில் இயேசு கிறிஸ்துவின் துணிச்சலையும் தியாகத்தையும் நினைவுகூருகிறோம் எனவும், சேவை மற்றும் சகோதரத்துவம் பற்றிய அவரது இலட்சியங்கள் பல மக்களுக்கு வழிகாட்டி வெளிச்சம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

கிறிஸ்துவர்களின் தவக்காலம் சாம்பல் புதனன்று தொடங்கியதை தொடர்ந்து, கிறிஸ்துவர்களின் புனித வாரம் கடந்த ஞாயிற்றுகிழமை குருத்தோலை ஞாயிறுடன் தொடங்கியது.

30 நாட்களாக விரதம் இருந்த கிறிஸ்தவ மக்கள் இன்று இயேசு பிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட நாளினி புனித வெள்ளியாக அனுசரித்து வருகின்றனர்.

