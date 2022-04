நிறைவேறாத கனவுகளை மாணவர்களிடம் திணிக்காதீங்க..பிரதமர் மோடி பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கும் அட்வைஸ்..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : காலத்திற்கேற்ப நாம் மாற வேண்டும் எனவும், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் நிறைவேறாத கனவுகளை மாணவர்களிடம் திணிக்க கூடாது, குழந்தைகள் தங்கள் சொந்த கனவுகளைப் பின்பற்றுவது முக்கியம் என தேர்வுவெழுதும் மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் அச்சத்தைப் போக்கும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாணவர்கள், அவர்களின் பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் ஆகியோரிடம் கலந்துரையாடும் பரிக்சா பே சர்ச்சா என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தது.

நீட் நுழைவுத் தேர்வு ஜூலை 17 நடைபெறும் - ஏப்.2 முதல் மே 7 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

டெல்லியில் உள்ள தல்கடோரா ஸ்டேடியத்தில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுடன் கலந்துரையாடினார். கலந்துரையாடலுக்கு முன்பாக அரங்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த மாணவர்களின் கண்காட்சிப் பொருட்களை அவர் பார்வையிட்டார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said in a discussion with select students that we need to change over time and that teachers and parents should not impose unfulfilled dreams on students and that it is important for children to follow their own dreams.