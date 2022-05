நல்ல சந்தர்ப்பம்..! சமூகத்தில் ஒற்றுமை சகோதரத்துவம் மேம்படுத்தட்டும்..! பிரதமர் மோடி ரமலான் வாழ்த்து

Delhi

டெல்லி : ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பம் நமது சமூகத்தில் ஒற்றுமை மற்றும் சகோதரத்துவ உணர்வை மேம்படுத்தட்டும் எனவும், அனைவருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமும் வளமும் கிடைக்கட்டும் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள ரம்லான் வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இஸ்லாமியர்களின் புனித மாதமான ரமலான் முழுவதும் 30 நாட்களுக்கு நோன்பு கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், 30வது நாளில் பிறை தெரிந்ததும் அடுத்த நாள் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.

அதிகாலை முதல் மாலை நோன்பு முடியும் வரை தண்ணீர் கூட அருந்தாமல் மிக கடுமையான நோன்பினை இஸ்லாமிய மக்கள் கடைபிடித்து, மாலை தொழுகைக்குக் பிறகே மீண்டும் உணவருந்துவது வழக்கம்.

The Prime Minister said in his Ramadan message that this auspicious occasion of Ramadan would enhance the sense of unity and brotherhood in our community and bring good health and prosperity to all.