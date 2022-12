டெல்லியை கலக்கிய ராகுல் - கமல் கூட்டணி.. “தமிழில் பேசுங்க”.. அவர் வைத்த கோரிக்கை! ஒரே உற்சாகம்! ஆஹா!

Delhi

டெல்லி : டெல்லியில் நடைபெற்ற பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் பங்கேற்ற மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன், ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றிய நிலையில், அவரைத் தமிழில் பேசுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி. இதையடுத்து, கமல்ஹாசன் தமிழில் பேச, கரூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி அதனை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார்.

டெல்லியில் நடைபெறும் ராகுல் காந்தியின் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் இன்று கலந்துகொண்டார். பின்னர் செங்கோட்டையில் மேடையில் உரையாற்றிய அவர், ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்றுதான் நினைத்தேன், ராகுல் காந்தி தமிழில் பேசச் சொன்னார் எனத் தெரிவித்தார்.

இந்திய குடிமகனாக ராகுலின் தேசிய ஒற்றுமை பயணத்தில் பங்கேற்றுள்ளேன். ராகுல் காந்தி யாத்திரையில் பங்கேற்பது எனது அரசியல் பயணத்தில் பாதிப்பை ஏற்படும் என்று பலர் கூறினார்கள். ஆனால் எனது மனசாட்சியை கேட்டு யாத்திரையில் பங்கேற்பது என முடிவு செய்தேன் என கமல் உரையாற்றியுள்ளார்.

ராகுல் நேருவின் கொள்ளுப்பேரன்.. நான் காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன்! தேச ஒற்றுமை யாத்திரையில் கமல்ஹாசன்!

Makkal Needhi Maiam Party President Kamal Hasan joined Rahul Gandhi's "Bharat Jodo Yatra" today. He says "Many people asked me why I’m here. I’m here as an Indian. I have had various ideologies and started my own political party but when it comes to the country, all party lines have to blur. I blurred that line and came here.”