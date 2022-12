40,000 பேர்.. டெல்லிக்குள் நுழையும் ராகுலிலின் யாத்திரை.. பாஜக எதிர்ப்புக்கு நடுவே கொடி பறக்குதா!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கொரோனா பரவல் தொடர்பான பாஜகவின் எதிர்ப்புக்கு நடுவே ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜேடோ யாத்திரை இன்று டெல்லிக்குள் நுழைய உள்ளது. இன்றைய யாத்திரையில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும் நடிகருமான கமல்ஹாசன் உள்பட பிற கட்சி தலைவர்கள் மட்டுமின்றி மொத்தம் 40 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பங்கேற்க உள்ளதால் காங்கிரஸ் கட்சி உற்சாகமடைந்து, புதிய நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளது.

2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இமாச்சல பிரதேச மாநில தேர்தல் வெற்றி சற்று ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் உள்ளது.

இந்த தேர்தல் வெற்றி கொடுத்த உத்வேகம் மூலம் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள 9 மாநில தேர்தல் பணிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி கவனம் செலுத்த தொடங்கி உள்ளது.

அத்துமீறும் சீனா.. சுயலாபத்துக்காக நாட்டை சீர்குலைக்கும் பிரதமர் மோடி.. காங்கிரஸ் மேஜர் ‛அட்டாக்’

English summary

Rahul Gandhi's Bharat Jado Yatra entered Delhi early this morning amid protests by the BJP over the spread of Corona. The Congress party is excited and has gained new confidence as a total of more than 40,000 people are participating in today's yatra, including actor Kamal Haasan and other party leaders, including Makkal Needhi Maiyam.