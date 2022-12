ஷூவை தொலைத்த சிறுமி.. அப்படியே.. தோளில் தூக்கி நடந்த ராகுல்.. வாவ்.. யாத்திரையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

Delhi

டெல்லி: பாரத் ஜடோ யாத்திரையில் தனது ஷூவை தொலைத்த சிறுமியை ராகுல் காந்தி தோளில் துக்கி சுமந்து சென்ற சம்பவம் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பாஜகவின் கொள்கைகளை எதிர்த்தும், எதிர் வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்சியை வலுப்படுத்தும் விதமாகவும் காங்கிரஸ் கட்சியின் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜடோ யாத்திரையை தொடங்கினார். இப்பயணத்தை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இந்த யாத்திரையானது கேரளம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா என 12 மாநிலங்கள் வழியாக சுமார் 150 நாட்கள் பயணித்து காஷ்மீர் சென்றடைய திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தற்போதுவரை சுமார் 9 மாநிலங்கள் 46 மாவட்டங்கள் என மொத்தம் 3,000 கி.மீ தொலைவை யாத்திரை கடந்துள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்னர் ராஜஸ்தானில் இந்த யாத்திரை தனது 100வது தினத்தை நிறைவு செய்தது. இதனையடுத்து 108வது நாளில் டெல்லியில் நுழைந்தது. இதில் ராகுல் காந்தியுடன் சுமார் 40 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்றனர். இது டெல்லியை ஒரு உலுக்கு உலுக்கியது.

