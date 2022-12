வருங்கால மனைவி எப்படியிருக்க வேண்டும்?.. யாத்திரையின் ஓய்வில் மனம் திறந்த ராகுல் காந்தி!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு தொகுதியின் எம்பியுமான ராகுல் காந்தி தனது வருங்கால மனைவி எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து தெரிவித்துள்ளார். பாரத் ஜோடோ யாத்திரையின் போது யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில் தனது விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரை எனும் திட்டத்தை ராகுல் காந்தி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கி வைத்தார். கன்னியாகுமரியில் தொடங்கிய இந்த யாத்திரை காஷ்மீரில் முடிகிறது. இந்த ஜோடோ யாத்திரையில் மக்களோடு மக்களாக பழகி வருகிறார்.

ராகுல் காந்திக்கு பொண்ணு பாருங்கப்பா.. “இப்படி” இருந்தால் ஓகேவாம்! இந்திரா பாதி.. சோனியா பாதி

English summary

Congress MP Rahul Gandhi openly talks about his life parter and She would have qualities of his grand mother Indira and mother Sonia.