டெல்லியில் இடிச்சது வீடுகளை அல்ல.. இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை! ட்விட்டரில் கொந்தளித்த ராகுல் காந்தி!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : டெல்லி ஜஹாங்கிரில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கை என்பது இந்திய அரசியலமைப்பு விழுமியங்களை சிதைக்கும் செயலாகும் எனவும், பாஜக அவர்களின் இதயத்தில் உள்ள வெறுப்பை புல்டோஸ் செய்ய வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.

டெல்லியின் ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு ஊர்வலமாக சென்றனர்.

கலவரத்தின் முக்கிய குற்றவாளிகளில் ஒருவரான அன்சார் உள்பட 22 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.

Congress President Rahul Gandhi has said that the move to remove the occupation of Delhi Jahangir is an act of undermining the constitutional values of India and that the BJP should bulldoze the hatred in their hearts.