ராகுலின் ஜோடா யாத்திரையால் கட்சியில் புத்துணர்ச்சி.. பாஜக திணறுகிறது.. ஹேப்பி மோடில் ஜெய்ராம் ரமேஷ்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டு இருக்கும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை கட்சியினர் மத்தியில் புத்துணர்ச்சியை ஊட்டியுள்ளது என்றும் யாத்திரைக்கு மக்கள் மத்தியில் கிடைக்கும் வரவேற்பை பார்த்து பாஜக திணறுகிறது என்றும் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கன்னியாக்குமரி முதல் காஷ்மீர் வரை 3750 கிலோமீட்டர் துரம் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தமிழகத்தில் ஒற்றுமை யாத்திரையை நிறைவு செய்துள்ள ராகுல் காந்தி தற்போது கேரளாவில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து வருகிறார்.

English summary

Jairam Ramesh has said that Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra has rejuvenated the party members and the BJP is overwhelmed by the response of the people to the Yatra.