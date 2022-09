பேரறிவாளன்போல் விடுதலை ஆவார்களா நளினி, ரவிச்சந்திரன்? மத்திய, மாநில அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் இருந்து தங்களை விடுவிக்கக்கோரி நளினி, ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நோட்டீஸ்

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டு சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் கொலையாளிகளுக்கு பேட்டரி வாங்கிக் கொடுத்ததாக கூறி 1991 ஆம் ஆண்டு கைதானார் பேரறிவாளன். அவருடன் சாந்தன், முருகன், நளினி உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

Appeals filed by Nalini and Ravichandran seeking acquittal in former Prime Minister Rajiv Gandhi's murder case are coming up for hearing in the Supreme Court today.