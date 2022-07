எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா.. விரலை நீட்டி சோனியாவை மிரட்டிய ஸ்மிருதி இரானி.. காங்கிரஸ் பரபர விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, சோனியா காந்தி இடையே மோதல் நடந்துள்ளது. இந்நிலையில் ஸ்மிருதி இரானி, சோனியா காந்தியை நோக்கி விரலை நீட்டி, ‛‛எவ்வளது தைரியம் உள்ளது. இது உங்கள் கட்சி அலுவலகம் அல்ல'' எனக்கூறியதோடு, ‛‛நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியாது'' என மோசமான தொனியில் பேசினார் என காங்கிரஸ் கட்சி விளக்கம் அளித்துள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருப்பவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி. எம்பியான இவர் நாடாளுமன்ற லோக்சபாவில் காங்கிரஸ் குழு தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று முன்தினம் டெல்லியில் ஊர்வலம் நடைபெற்றது.

இதில் பங்கேற்ற ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி ஜனாதிபதி மாளிகை நோக்கி ஊர்வலம் செல்வதாக தெரிவித்தார். இந்த வேளையில் அவர் ‛‛ராஷ்ட்ரபத்னி'' எனும் வார்த்தையை பயன்படுத்தினார். ஹிந்தியில் ஜனாதிபதி மாளிகையை ராஷ்ட்ரபதி பவன் எனும் கூறும் நிலையில் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி ராஷ்ட்ரபத்னி என கூறினார். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரி, ‛‛நான் வாய்த்தவறி கூறிவிட்டேன்'' என விளக்கம் அளித்தார்.

திரெளபதி முர்மூவை 'ராஷ்ட்ரபத்னி' என்று அழைத்த காங்கிரஸ் எம்.பி - மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தும் பாஜக

Union Minister Smriti Irani and Sonia Gandhi clashed in Parliament. In this case, Smriti Irani pointed the finger at Sonia Gandhi and said, How dare you. This is not your party office'', the Congress party has explained that he spoke in a bad tone saying, You don't know who I am''.