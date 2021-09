'படையெடுத்து வந்தவர்களுடன் தான்.. இங்கு இஸ்லாம் வந்தது.. அது தான் வரலாறு..' மோகன் பகவத் பரபர பேச்சு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒரே வம்சாவளியில் இருந்து வந்தவர்கள் எனக் கூறியுள்ள ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத், இந்தியாவைப் படையெடுத்து வந்தவர்களுடன் தான் இங்கு இஸ்லாம் வந்தது என்றும் இதைத்தான் அனைவருக்கும் சொல்ல வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.

மகாராஷ்டிராவின் புனே நகரில் சர்வதேச கொள்கை அறக்கட்டளை சார்பில் "Nation First, Nation Supreme" என்றை தலைப்பில் கருத்தரங்கு ஒன்று நடைபெற்றது.. அதில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் கலந்துகொண்டார்.

அதில் பேசிய ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத், இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒரே வம்சாவளியில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் எனக் குறிப்பிட்டார்.

English summary

RSS chief Mohan Bhagwat stressed that Islam came to India with invaders and Muslims have nothing to fear in the country. Mohan Bhagwat also said Hindus and Muslims share the same ancestry.