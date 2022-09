‛‛இது எங்கள் கலாச்சாரம் இல்லை..’’பிரதமர் மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூற மறுத்த ரஷ்ய அதிபர் புதின்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் நிலையில் உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டின் சமர்கண்ட் நகரில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் மாநாட்டில் அவர் நேற்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினும் சந்தித்து பேசினார். இந்த வேளையில், ‛‛நாளை உங்கள் பிறந்தநாள் என்பது தெரியும்'' எனக்கூறிய ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பிரதமர் மோடிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறாமல் தவிர்த்தார். மேலும் அதற்கான காரணத்தையும் விளாடிமிர் புதின் கூறினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இன்று பிறந்தநாளாகும். இன்று அவர் தனது 72வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். பாஜகவினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

பாஜக சார்பில் மக்களுக்கு நலத்திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் சில இடங்களில் இன்று பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்கமோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு 72வது பிறந்தநாள்! வாட் நகர் டூ நாட்டின் தலைநகர்! ருசிகர பின்னணி தகவல்!

English summary

As Prime Minister Narendra Modi celebrates his birthday today, he also met Russian President Vladimir Putin at the Shanghai Cooperation Organization conference in Samarkand, Uzbekistan. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin refrained from wishing Prime Minister Modi on his birthday saying, I know tomorrow is your birthday''. And Vladimir Putin said the reason for that.