சூப்பர்... வெளிநாடுகளுக்கு கோதுமை ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் இந்தியா! உக்ரைன்-ரஷ்யா போரால் செம யோசனை!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உலகில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கோதுமைகளில் 25 சதவீதம் ரஷ்யா-உக்ரைன் நாடுகளில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தற்போதைய போர், பொருளாதார தடைகளால் பல நாடுகளில் கோதுமை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அந்த நாடுகளுக்கு கோதுமை ஏற்றுமதி செய்ய இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது.

உலகில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கோதுமைகளில் 25 சதவீத பங்கை ரஷ்யா, உக்ரைன் நாடுகள் கொண்டுள்ளன. இந்நிலையில் தான் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது.

இதனால் உக்ரைனால் பிற நாடுகளுக்கு கோதுமை ஏற்றுமதி செய்ய முடியவில்லை. போருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேற்கத்திய நாடுகள் விதித்த பொருளாதார தடைகளால் ரஷ்யாவாலும் கோதுமை ஏற்றுமதி செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால் பல நாடுகளில் கோதுமை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதை தற்போது இந்தியா பயன்படுத்த முயன்று வருகிறது. சீனாவுக்கு அடுத்த படியாக அதிக கோதுமைகள் கொண்ட நாடாக இந்தியா உள்ள நிலையில் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இதுபற்றிய விபரங்கள் வருமாறு:

