லடாக்கின் பாங்காங் ஏரியின் குறுக்கே பாலம் கட்டும் சீனா.. வெளியான செயற்கைகோள் படங்கள்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: லடாக்கின் பாங்காங் ஏரியில் சீன பாலம் ஒன்றை கட்டி வருவது சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செயற்கைகோள் புகைப்படங்களின் மூலம் வெட்ட வெளிச்சமாகி உள்ளது.

இந்திய சீன ராணுவத்தினர் இடையே லடாக்கில் உள்ள பாங்காங் எல்லை தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக பிரச்சனை ஏற்பட்டு வருகிறது தொடர்ந்து இருதரப்பு ராணுவத்தினரும் அடிக்கடி கைகலப்பில் ஈடுபட்டு மோதும் சம்பவங்களும் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் லடாக் எல்லையில் ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய வீரர்கள் 20 பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர். தொடர்ந்து எல்லையில் இருதரப்பு படை அதிகளவில் குவிக்கப்பட்டதால் பதற்றம் நிலவியது. இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமித் ஷா, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் உள்ளிட்ட பலர் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்தனர்.

English summary

The construction of a Chinese bridge over Pangong Lake in Ladakh has come to light with the recent release of satellite photos.