சூப்பர் ஸ்பெசாலிட்டி.. தமிழகத்தில் 50% இட ஒதுக்கீடு தந்த அரசாணைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இடைக்கால அனுமதி

டெல்லி: சூப்பர் ஸ்பெசாலிட்டி, டிப்ளமோ போன்ற மருத்துவ படிப்புகளுக்கு 50 சதவிகித இடஒதுக்கீட்டிற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு 50% இட ஒதுக்கீடு தந்த அரசாணையை இடைக்காலமாக செயல்படுத்த அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டை போல இந்த ஆண்டும் மருத்துவ உயர்படிப்புகளில் கலந்தாய்வு நடத்தி மாணவர்களை நிரப்பிக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

தமிழக அரசின் அரசாணையின் நிலைப்பாட்டை ஏற்று நடப்பு கல்வியாண்டில் சூப்பர் ஸ்பெசாலிட்டி, டிப்ளமோ போன்ற மருத்துவ மேற்படிப்புகளில் 50சதவிகித இடங்களை அரசு மருத்துவர்களுக்கு ஒதுக்கலாம் என உயர்நீதிமன்றம் கடந்த 2020ம் ஆண்டு நவம்பர் 9ம் தேதி உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தது.

உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு எதிராக பல்வேறு மருத்துவர்கள் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், 'மாநில அரசு பிறப்பித்த அரசாணைக்கு எந்த தடையும் கிடையாது என கடந்த 2020ம் ஆண்டு நவம்பர் 27ம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கி இருந்தது.

English summary

The Supreme Court has approved a 50 per cent reservation for medical courses such as super specialties and diplomas. In Tamil Nadu, 50% reservation is given to government doctors and permission is given to implement it interim. The judges also ruled that this year, as in the previous year, students will be allowed to fill in the gaps by consulting medical graduates.