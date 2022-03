வன்னியர்களுக்கான 10.5% இட ஒதுக்கீடு பெற்று பணி நியமனமானவர்கள் நிலை என்ன? வழக்கறிஞர் வில்சன் விளக்கம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: வன்னியர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட 10.5% உள் ஒதுக்கீடு உச்சநீதிமன்றத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டதை அடுத்து அதை பயன்படுத்தி கல்வி, வேலைக்கு சென்றவர்களின் நிலையும் தீர்ப்புக்கு உட்பட்டதுதான் என்று வழக்கறிஞர் வில்சன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கான 10.5% உள் ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்தது செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில், அதுகுறித்து விளக்கியுள்ளார் வில்சன்.

கடந்த முறை ஆட்சியில் இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக அரசு வன்னியர் சமூகத்துக்கு 10.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு வழங்குவதாக அறிவித்தது. இது தொடர்பான அரசாணையை ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதும் திமுக தலைமையிலான தமிழக அரசு வெளியிட்டது.

Vanniyar Reservation: வன்னியர் உள் இட ஒதுக்கீடு சட்டம் ரத்து.. சுப்ரீம்கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு

English summary

Advocate Wilson said the 10.5% internal quota for the Vanniyar was revoked and the status of those who used it for education and employment was subject to judgment.