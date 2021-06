மத்திய விஸ்டா திட்டத்திற்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி.. வழக்கு போட்டவரையும் விளாசிய உச்ச நீதிமன்றம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம், மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் அடங்கிய மத்திய விஸ்டா திட்டத்தை நிறுத்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் மறுத்து பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. மனு தாக்கல் செய்தவர்களிடம் உச்ச நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்விகளை எழுப்பியது,

மத்திய விஸ்டா திட்டத்தை பற்றி மட்டுமே ஏன் கவனம் செலுத்துகிறீர்கள்? டெல்லியின் வேறு எந்த பொதுத் திட்டமும் செயல்படவே இல்லையா? டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் விதித்த ரூ.1 லட்சம் தான் உங்கள் பிரச்சினையென்றால் அந்த அபராதம் எங்களைப் பொறுத்தவரை குறைவு தான் என்று நீதிபதிகள் கூறினர்.

முன்னதாக மத்திய விஸ்டா திட்டத்துக்கு எதிராக டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், ''மத்திய விஸ்டா திட்டம் தொடர்ந்து நடப்பதில் எந்தவிதமான தடையும் இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால், இந்த மனு பொதுநல நோக்கோடு இல்லை. உள்நோக்கத்துடன் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

The Supreme Court dismissed pleas challenging the Delhi High Court judgment that rejected a PIL, seeking the temporary cessation of the Central Vista development work during the second wave of the COVID-19 pandemic.