விவாதமே இல்லாத நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் வாழ்க- பிரதமர் மோடிக்கு ப.சிதம்பரம் கண்டனம்!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் இரு சபைகளிலும் விவாதங்கள் இல்லாமல் விவசாய சட்டங்களை ரத்து செய்யும் மசோதாவை நிறைவேற்றியதற்கு மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரும் ராஜ்ஜ்யசபா எம்.பி.யுமான ப.சிதம்பரம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடரின் முதல் நாளான நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர் மோடி, அனைத்து பிரச்சனைகளின் மீதான விவாதங்களையும் நடத்த தயார்; எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காவும் மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது என்றார்.

12 எம்.பிக்கள் சஸ்பெண்ட் - நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் முழுவதையும் புறக்கணிக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம்?

English summary

Senior Congress leader P Chidambaram tweets " The Bills were passed without a debate when the two sides did not agree, the Bills were repealed without a debate when the two sides agreed. Whichever way, there was no debate! Long live debate-less Parliamentary democracy!".