ஏழைகளுக்கு சோறு போடுவது தவறென்றால்..அதனை 1000 முறை செய்வேன்.. பிரதமருக்கு பதிலடி கொடுத்த பெண் எம்.பி

டெல்லி : புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு ரயில் டிக்கெட்டுகள் எடுத்து மற்ற பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைத்ததால் தான் கொரோனா பரவியது என்ற பிரதமரின் பேச்சுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள சிவசேனா கட்சியின் பெண் எம்.பி. பிரியங்கா சதுர்வேதி, ஏழைகளுக்கு உணவு தண்ணீர் கொடுப்பது பிரதமரின் பார்வையில் தவறென்றால் அதனை 100 மடங்கு செய்வேன் என ட்விட்டரில் பதில் அளித்துள்ளார்.

கொரோனா காலத்தில் எழுந்த பிரச்சினைகளில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நெருக்கடி முக்கிய பிரச்சனையாக கருத்தப்படுகிறது. முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் லாக்டோன் அறிவிக்கப்பட்டதால் லட்சக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு நடந்தே செல்லும் காட்சிகள் நாட்டையே உலுக்கியது.

உணவு மற்றும் தண்ணீர் இல்லாமல் மாநில எல்லைகளில் காவல்துறையினரின் அடக்குமுறை உள்ளிட்ட செயல்களால் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர். இது அரசின் கையாலாகத்தனம் என எதிர்கட்சிகள் குற்றம்ச்சாட்டின. உலக அளவிலும் இச்செய்தி தலைப்புச் செய்தியானது.

The Shiv Sena MP has responded to the Prime Minister's statement that the corona spread because he took train tickets for migrant workers and sent them to other areas. Priyanka Chaturvedi has responded on Twitter that if giving food and water to the poor is wrong in the eyes of the Prime Minister, she will do it 100 times.