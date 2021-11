குஜராத் கலவரம்: குற்றவாளிகளுக்கு சிறப்பு புலனாய்வு குழு ஆதரவு- உச்சநீதிமன்றத்தில் கபில் சிபல் வாதம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: 2002ம் ஆண்டு நடைபெற்ற குஜராத் கலவரம் தொடர்பான வழக்கில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு சரியாக விசாரிக்கவில்லை என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜாகியா ஜாப்ரி தரப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

2002ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27ம் தேதி கோத்ரா ரயில் நிலையம் அருகே சபர்மதி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் கரசேவகர்கள் வந்த இரு பெட்டிகளில் மர்ம நபர்கள் தீ வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தில் 59 கரசேவகர்கள் எரித்துக் கொல்லப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில் குஜராத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக பெரும் கலவரம் வெடித்தது. பிப்ரவரி 28ம் தேதி அதாவது, கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவம் நடைபெற்ற மறுநாள், காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்.பி. எஹ்சன் ஜாஃப்ரி, அகமதாபாத் நகரிலுள்ள குல்பர்க் சொசைட்டி என்ற பகுதியில் வைத்து வன்முறைக் கும்பலால் கொலை செய்யப்பட்டார். வன்முறை சம்பவங்களில் 68 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டனர்.

கருகிய பிஞ்சு.. அந்த மிதுனை விட்டுடாதீங்க.. பள்ளி மாணவி தற்கொலையில் கொந்தளிக்கும் சீமான்

English summary

The Special Investigation Team (SIT) had not conducted any probe on the alleged larger conspiracy in the 2002 Gujarat riots and there was an effort to "protect" and ensure that people from the Bajrang Dal, police, bureaucracy and others are not prosecuted, Zakia Jafri told the Supreme Court on Thursday.