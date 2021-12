நாகாலாந்து: பாதுகாப்பு படையினரால் 13 பேர் படுகொலை- அமித்ஷா இரங்கல்- விசாரணைக்கு உத்தரவு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நாகாலாந்தில் நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள் 13 பேர் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நாகாலாந்து மாநிலம் மோன் மாவட்டத்தின் ஓடிங் பகுதியில் சொந்த ஊர் திரும்புவதற்காக நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள் காத்திருந்தனர். இவர்கள் நாகாலாந்தில் தனிநாடு கோரும் ஆயுதம் தாங்கிய தீவிரவாதிகள் என நினைத்து பாதுகாப்பு படையினர் தாக்குதல் நடத்தினர்.

பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் 13 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். மேலும் 11 பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

English summary

Union home minister Amit Shah tweets that "Anguished over an unfortunate incident in Nagaland’s Oting, Mon. I express my deepest condolences to the families of those who have lost their lives. A high-level SIT constituted by the State govt will thoroughly probe this incident to ensure justice to the bereaved families," the home minister tweeted.