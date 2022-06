நாளை வேண்டாம்! ஜூன் 20ல் வருகிறேன்! அமலாக்க விசாரணைக்கு அவகாசம் கோரிய ராகுல்! ஏன் தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பாக ராகுல்காந்தியிடம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் 3 நாள் தொடர் விசாரணை நடத்தினர். இன்று ராகுலுக்கு ரெஸ்ட் வழங்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் நாளை ராகுல் காந்தி மீண்டும் ஆஜராக சம்மன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கூடுதலாக 3 நாள் அவகாசம் வழங்கும்படி ராகுல்காந்தி அனுமதி கோரியுள்ளார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகை பங்குகள் தொடர்பாக சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக எழுந்த புகார் குறித்து அமலாக்க பிரிவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணைக்கு ஆஜராககோரி காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தேசிய தலைவர் ராகுல்காந்திக்கு அமலாக்கப்பிரிவு சம்மன் அனுப்பியது.

