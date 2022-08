புதிய கட்சியை தொடங்கும் குலாம் நபி ஆசாத்! தேசிய அளவில் கால் பதிக்க திட்டம்? அப்போ காங்.? பரபர தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகி உள்ள குலாம் நபி ஆசாத்தின் அடுத்தகட்ட திட்டங்கள் குறித்து சில முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இப்போது பொல்லாத காலம் போல! அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பலரும் தொடர்ந்து அங்கிருந்து விலகி வருவது காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மத்தியில் வேதனை அளிப்பதாக உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இதற்கான நடவடிக்கையும் பெரியளவில் இல்லை என்றே கூறப்படுகிறது.

Ghulam Nabi Azad is planning to start new party in Kashmir: (புதிய கட்சியைத் தொடங்கும் குலாம் நபி ஆசாத்) All things to know about Ghulam Nabi Azad exit from congress.