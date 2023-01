இந்தியாவில் பாயப்போகும் தென் ஆப்பிரிக்க சிறுத்தைகள்.. வன விருந்தாளிகளை அனுப்ப சிரில் ரமபோசா ஒப்புதல்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: மத்திய பிரதேசத்தின் குனோ தேசிய பூங்காவில் கடந்த 2022 ஆண்டு நமீபியாவில் இருந்து வந்த 8 சீட்டா வகை சிறுத்தைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்த நிலையில், தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து மேலும் 12 சீட்டா வகை சிறுத்தைகள் இந்தியாவில் கொண்டு வரப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் மத்திய பிரதேசம் மாநிலம் குனோ தேசிய பூங்காவில், ஆப்பிரிக்காவின் நமீபியா நாட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட சிறுத்தைகள் திறந்து விடப்பட்டன.

8 சிறுத்தைகள் கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில் பிரதமர் மோடி 3 சிறுத்தைகளை அவர் திறந்து விட்டார். சீட்டா வகை சிறுத்தைகள் இந்தியாவில் அழிந்து வரும் நிலையில் அந்த இனத்தை சேர்ந்த சிறுத்தைகளை மோடி திறந்துவிட்டு இருந்தார்.

English summary

In Madhya Pradesh's Kuno National Park, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 8 cheetahs from Namibia in 2022, and it is reported that 12 more cheetahs from South Africa are to be brought to India.