மத, மொழி சிறுபான்மையினரை மாநிலங்களே அறிவிக்கலாம்... உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்த மத்திய அரசு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: மத, மொழி அடிப்படையில் சிறுபான்மையினர்கள் யார் என மாநில அரசுகளே அறிவிக்க முடியும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்து உள்ளது.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு வழக்கறிஞர் அஸ்வினி உபாத்யாயா இந்துக்கள் குறைவாக உள்ள மாநிலங்களில் அவர்களை சிறுபாண்மையினர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்தார்.

நாட்டில் பெரும்பான்மையினராக இருக்கும் இந்துக்கள், சில மாநிலங்களில் சிறுபான்மையினர்களாக இருப்பதாக 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையின் அவர் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

English summary

The federal government has filed a reply petition in the Supreme Court saying that the state governments can declare who the minorities are on the basis of religion and language