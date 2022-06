புண்படுத்திட்டாங்க! திமுக, உதயசூரியனை முடக்கனும்! தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பறந்த கடிதம்! சு.சாமி அதிரடி!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பிராமண சமுதாயம் குறித்து அவதூறாக திமுகவினர் பேசி வருவதால் திமுகவின் அரசியல் கட்சி அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்து அக்கட்சிக்கு வழங்கப்பட்ட உதயசூரியன் சின்னத்தை முடக்க வேண்டும் என பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றிபெற்று திமுக தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்ததிலிருந்து பிராமணர்களுக்கு எதிராக அக்கட்சி செயல்படுவதாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.

கடந்த வருடம் தமிழகத்தில் பிராமண சமூகத்தினர் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தமிழக ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோகித் திற்கு அவர் ஏற்கனவே கடிதம் எழுதியிருந்தார்

English summary

BJP senior leader Subramanian Swamy has written a letter to the Election Commission asking it to revoke the DMK's political party recognition and disable the Udayasuriya symbol given to the party as the DMK has been slandering the Brahmin community.