புதுவகை கொரோனா தாக்கப்போவது நுரையீரலை விட "மூளையைதானாம்!" விளைவு என்ன தெரியுமா? வெளியான ஆய்வு முடிவு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சீனாவில் அதிவேகமாக கொரோனா பரவி வரும் நிலையில் அங்கு வேகமான பரவலுக்கு ஒரு காரணமாக பிஏ5 என்ற வகை கொரோனாவின் வேரியண்டும் ஒரு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த வகை கொரோனா வழக்கமான கொரோனா வைரஸ்களை போல சுவாச அமைப்புகளை தாக்காமல் மூளையை தாக்கும் என்றும் ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கப்படுள்ளது.

சீனாவில் கொரோனா பரவலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. அங்கு மிகக்கடுமையான பாதிப்பை ஒமிக்ரானில் இருந்து மாறுபாடு அடைந்த புதிய வகை கொரோனாவான பிஎப்7 ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒருவரிடம் இருந்து 16 பேருக்கு இந்த கொரோனா பரவும் என்பதால், கொரோனா பரவும் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் சீனா தத்தளித்துவிட்டது.

English summary

As the corona virus is spreading rapidly in China, it is said that the PA5 variant of the corona virus is one of the reasons for the rapid spread there. The results of the study also revealed that this type of corona virus does not attack the respiratory system like conventional corona viruses.