பீமா கோரேகான் வழக்கு.. சிறையில் உள்ள கவுதம் நவ்லகாவை வீட்டு சிறைக்கு மாற்ற அனுமதி - உச்சநீதிமன்றம்

டெல்லி: பீமா கோரோகான் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சமூக செயற்பாட்டாளரான கவுதம் நவ்லகாவை வீட்டு சிறையில் வைக்க உச்சநீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ளது.

இவர் ஒரு மாதக் காலம் வீட்டு சிறையில் இருப்பார். இக்காலகட்டங்களில் இணையம், மற்றும் கணினியை பயன்படுத்த நீதிமன்றம் தடைவிதித்துள்ளது.

உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள வீட்டு சிறைவாசம் கேட்டு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியிருந்த நிலையில், தற்போது நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

The Supreme Court has allowed social activist Gautam Navlaka, who was arrested in the Bhima Korokhan case, to be kept under house arrest. He will be under house arrest for a month. The court has banned the use of internet and computers during these periods. While he had approached the Supreme Court seeking house arrest to receive treatment due to his physical infirmity, the court has now issued an order.