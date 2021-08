ரத்து செய்யப்பட்ட ஐடி சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள்.. மாநில அரசுகளுக்கு நோட்டஸ்.. உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்த பின்னரும் ஐடி சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி வழக்குப்பதிவு செய்யப்படுவது குறித்து 4 வாரங்களில் விளக்கம் அளிக்க மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

இந்தியாவின் ஐடி சட்டம் பிரிவு 66A சட்டப்பிரிவின்படி ஆபத்தானது அல்லது அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் சமூக வலைத்தளங்களில் கருத்து பதிவிடுபவர்களைக் கைது செய்யலாம்.

ஆனால், இந்தச் சட்டத்தைக் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டிலேயே உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்துவிட்டது.

English summary

Supreme Court on Monday issued notice to all States on continued use of Section 66A of the Information Technology Act, despite the top court declaring the provision as unconstitutional in 2015.